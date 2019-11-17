В Увате построят два многоквартирных четырёхэтажных дома

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-17T12:37:35+03:00

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В Увате началось проектирование двух многоквартирных четырёхэтажных домов в микрорайоне Центральный. Как сообщает «Тюменская линия», их возведут по ул. Речной №13 и №15 на площади 8,9 тысяч квадратных метров, каждый из них будет состоять из двух сессий. Кроме того, решается вопрос о способе отопления помещений: в квартирах либо установят газовые котлы, либо обустроят котельную на крыше.

По словам руководителя проектной организации Валерия Бледнова, земельные участки обеспечены всеми инженерными коммуникациями. В проект будет заложено благоустройство территории, в т.ч. игровые и спортивные площадки для детей и взрослых, стоянки для автотранспорта.

- Скоро начнут работать геодезисты, - цитирует Валерия Бледнова пресс-служба администрации муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU