СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-17T11:49:50+03:00

С начала 2019 года в Тюменской области около 4,5% детей родилось недоношенными Фото: Татьяна Коркина

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Маленькие тюменцы вместе с родителями сегодня, в День недоношенных детей, придут поздравить работников Перинатального центра – тех людей, кто подарил им вторую жизнь. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, с начала 2019 года в регионе около 4,5% детей родилось недоношенными. В среднем за год Перинатальный центр оказывает помощь примерно 500-700 таким малышам.

Помощь здесь оказывают всем жителям юга области. Из муниципалитетов мам с малышами привозят на специальном реанимобиле для новорождённых. В 2019 году он перевёз 116 таких деток. В центре организовано 3 этапа выхаживания. В первой реанимации находятся только родившиеся, как только можно их перевозить – переводят во вторую реанимацию. В третьей реанимации они находятся вместе с мамами в отделении патологии новорождённых, где лежат до выписки. Здесь женщин учат правильно ухаживать за ребёнком.

Специалисты Перинатального центра помогают недоношенным детям избежать разных проблем и, при необходимости, приглашают специалистов из других медучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU