Алексанлр Моор рассказал, как будут повышать научный потенциал Тюменской области
На программе «Час с губернатором», которая прошла 12 ноября на канале «Россия – 24», глава Тюменской области Александр Моор рассказал о создании в Тюмени научно-образовательного центра. По словам губернатора, это большой проект, который реализуют поэтапно: будут созданы общежития и студенческие кампусы на 10 тысяч обучающихся. Также в 2020 году начнётся реконструкция корпуса ТюмГУ.
Александр Моор рассказал, что с помощью предоставления учёным грантов планируется повысить научный потенциал Тюменской области. Это будет пять грантов на пять лет суммой 150 млн рублей.
- Цель грантов – формирование команд, привлечение ученых в Тюменскую область из других регионов и даже стран, формирование научных лабораторий, которые будут работать над поставленными задачами, - отметил глава региона.
Изменения ждут и некоторые городские школы: территории образовательных учреждений будут благоустраивать, где это необходимо. Ранее пришкольные земли делали вместе с капитальным ремонтом всего учебного заведения. Сейчас многие школы в хорошем состоянии, но дворы требуют благоустройства.
"Час с губернатором" (12.11.19).
ИСТОЧНИК KP.RU