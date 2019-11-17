Алексанлр Моор рассказал, как будут повышать научный потенциал Тюменской области

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-17T11:05:01+03:00

Об этом глава региона рассказал на программе «Час с губернатором» [видео]

Изменить размер текста: A A

На программе «Час с губернатором», которая прошла 12 ноября на канале «Россия – 24», глава Тюменской области Александр Моор рассказал о создании в Тюмени научно-образовательного центра. По словам губернатора, это большой проект, который реализуют поэтапно: будут созданы общежития и студенческие кампусы на 10 тысяч обучающихся. Также в 2020 году начнётся реконструкция корпуса ТюмГУ.

Александр Моор рассказал, что с помощью предоставления учёным грантов планируется повысить научный потенциал Тюменской области. Это будет пять грантов на пять лет суммой 150 млн рублей.

- Цель грантов – формирование команд, привлечение ученых в Тюменскую область из других регионов и даже стран, формирование научных лабораторий, которые будут работать над поставленными задачами, - отметил глава региона.

Изменения ждут и некоторые городские школы: территории образовательных учреждений будут благоустраивать, где это необходимо. Ранее пришкольные земли делали вместе с капитальным ремонтом всего учебного заведения. Сейчас многие школы в хорошем состоянии, но дворы требуют благоустройства.

"Час с губернатором" (12.11.19).

ИСТОЧНИК KP.RU