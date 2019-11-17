Юные тюменцы вычисляют идеальное время для варки яиц

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-17T10:18:42+03:00

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Образовательная программа «Умной Тюмени» проходит 16 и 17 ноября в детском технопарке «Кванториум». Юные тюменцы создают собственную пиццу, знакомятся с наукой о еде, вычисляют идеальное время для варки яиц, пробуют сделать пищевые добавки и разбираются с методами консервации и сохранения продуктов.

По словам руководителя проекта Надежды Купчиной, проект «Умная Тюмень» стал частью международного проекта «Умные города».

- Начиналось все шесть лет назад с лектория для взрослых на базе МГУ, потом проект преобразовался в детский. В него входят 34 российских города и несколько зарубежных: Астана, Рига, Барселона. На днях к этому числу присоединяется Прага. При этом образовательные программы ведутся исключительно на языке государства, - рассказала она.

К умным городам Тюмень присоединилась в прошлом году. С тех пор прошли программы по астрономии, медицине, физике, химии и многим другим. На двухчасовых мероприятиях дети изучают теорию и самостоятельно проводят опыты на практике. Ведь интерактивность – это ключ к успеху в получении знаний.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», за 1,5 года мероприятия «Умной Тюмени» посетили более 2,5 тысяч семей.

ИСТОЧНИК KP.RU