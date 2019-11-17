СЕГОДНЯ 08:29 2019-11-17T08:29:59+03:00

Тюменские выпускники напишут итоговое сочинение про взаимоотношения между мужчиной и женщиной Фото: Татьяна Коркина

Но есть и другие темы

Изменить размер текста: A A

Итоговое сочинение напишут около 8,7 тысяч выпускников тюменских школ, чтобы их допустили к ЕГЭ. Основной период написания намечен на 4 декабря, резервные дни для написания – 5 февраля и 6 мая (если по каким-то причинам выпускники не смогут его сдать). Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на городской департамент образования, сочинение должно содержать около 350 слов. Если в нём будет меньше 250 слов, за работу поставят «незачёт».

Также «незачёт» можно получить за плагиат – переписанные или воспроизведённые сочинения, скачанные из Интернета. Поэтому выпускникам рекомендуют высказать мысли, подтверждая аргументами и цитатами из литературных произведений.

Тем для написания – 5:

- «Он и она» - раздел, посвящённый взаимоотношениям между мужчиной и женщиной в личной и социальной сферах;

- Противостояние добра и зла;

- Направление «Гордость и смирение» (осмысление этих понятий в философском, нравственном и историческом аспекте);

- «Надежда и отчаяние» (активная и пассивная жизненная позиция);

- 150-летие произведение Льва Толстого «Война и мир».

ИСТОЧНИК KP.RU