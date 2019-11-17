2019-11-17T07:34:29+03:00
Экономика

Тюменские студенты проходят четырёхнедельную практику на одном из заводов

Если ребята себя проявят, им могут предложить постоянную работу
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские студенты проходят четырёхнедельную практику на одном из заводовТюменские студенты проходят четырёхнедельную практику на одном из заводовФото: pixabay.com
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Один из тюменских заводов и колледж цифровых и педагогических технологий перешли на принцип сотрудничества «практика без отрыва от производства». По словам заместителя гендиректора предприятия Екатерины Пуртовой, не так давно было заключено соглашение о направлении на завод студентов III и IV курсов по нескольким специальностям.

- Бывает так, что молодые специалисты просто не имеют возможности попрактиковаться на новых станках, стоимость которых может достигать сотен тысяч евро. Нынешние требования к той же профессии токаря далеки от обывательских представлений. На современном производстве это уже далеко не человек в грязной, промасленной одежде. Чистота и порядок - сейчас одна из основ деятельности предприятия, - рассказала Екатерина Пуртова.

Практика идёт четыре недели. Первые студенты колледжа уже учатся изготовлению неложных деталей, программированию станков с ЧПУ, работе с мерительным инструментом и контролю качества продукции. За каждым практикантом закреплён опытный наставник.

- Если ребята себя проявят, то готовы предложить им постоянную работу, - отметила Екатерина Пуртова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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