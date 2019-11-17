Тюменской молодежи расскажут о влиянии стиля на время

СЕГОДНЯ 06:34 2019-11-17T06:34:15+03:00

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О влиянии одежды на образ жизни и наоборот, тюменцам расскажут на «Лайфхак-шоу по стилю: из 90-х в 20-е». Эксперт расскажет о тенденциях моды 90 – х годов и о том, какое место занимает мода ушедшего десятилетия на стиль современной молодежи, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Мода не уходит безвозвратно, поэтому современные модники часто перенимают стильные элементы одежды из 90-х, а вот как грамотно сочетать в своем образе вещи из разных эпох, знают не многие. Об этом и о том, как поменять жизнь с помощью гардероба на встрече расскажет автор курсов по созданию образов и гардеробу Рина Кочаровская. Как отметила Рина, многие тренды в одежде и музыке регулярно возвращаются в нашу жизнь, почему так происходит, она расскажет на встрече. Регистрация по ссылке.

Напомним, что тематика «Назад в 90-е» объединяет в этом месяце посетителей мультицентра «Моя территория». Тюменцы уже приняли участие в квизе и квартирнике. Тех, кто хочет еще больше погрузиться в эпоху 90-х годов, ожидает итоговое событие месяца. 28 ноября в 18:30 состоится «Dandy вечер» с использованием настольных и видеоигр из прошлого.

ИСТОЧНИК KP.RU