2019-11-17T07:15:04+03:00
Происшествия

Тюменская пенсионерка лишилась 109 тысяч рублей, клюнув на уловку мошенницы

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Доверчивая тюменская пенсионерка лишилась 109 тысяч рублей, клюнув на уловку мошенницыДоверчивая тюменская пенсионерка лишилась 109 тысяч рублей, клюнув на уловку мошенницыФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершённого в отношении 57-летней местной жительницы. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть полиции обратилась потерпевшая, которая рассказала, что неизвестные обманом похитили у неё 109 тысяч рублей.

Во время проверки полицейские установили, что женщине позвонила на сотовый якобы сотрудница государственного учреждения, которое «выплачивает компенсацию купленные лекарства, признанные некачественными». Неизвестная пояснила, что компенсация будет выплачена, если женщина внесёт некую страховую сумму.

Злоумышленница убедила доверчивую пенсионерку, что всю сумму ей возвратят. Для этого только нужно перевести деньги на счета неустановленного банка, что потерпевшая и сделала. Естественно, никаких компенсаций она не получила, и поняла, что стала жертвой мошенников.

Сейчас преступницу ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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