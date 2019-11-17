СЕГОДНЯ 07:11 2019-11-17T07:11:11+03:00

В Тюмени ограничено движение по улице 30 лет Победы из-за ремонта на теплосетях Фото: Татьяна Коркина

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Со вчерашнего дня на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы (по ул. 30 лет Победы со стороны Мельникайте в сторону Молодёжной) в Тюмени ограничено движение транспорта. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, это связано с проведением ремонтных работ на теплосетях.

Проезд на ул. Молодёжную возможен со стороны ул. Чаплина. А вот насколько затянется ремонт теплотрассы – пока неясно.

ИСТОЧНИК KP.RU