СЕГОДНЯ 06:47 2019-11-17T06:47:07+03:00

В Тюмени горел частный деревянный дом на Ямской. Фото: скриншот с видео

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Возле тюменского клуба «Атмосфера» на ул. Ямской вчера, 16 ноября, горел частный деревянный дом размерами 3 на 6 метров. Около дома был пристрой – возможно, очаг возгорания был именно там.

По информации ГУ МЧС России по Тюменской области, вызов на пульт диспетчера поступил в 14.27. Причина ЧП пока не известны, однако очевидцы утверждают, что ею мог стать поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU