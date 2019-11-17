В Тюмени 17 ноября погаснет один светофор
Это связано с плановыми работами на электросетях
В Тюмени 17 ноября погаснет один светофорФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:
В Тюмени сегодня, 17 ноября, отключат один светофор. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», регулировщик погаснет с 8 до 17 часов на перекрёстке ул. Котовского и ул. Минского в связи с плановыми работами на электросетях.
Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.
ИСТОЧНИК KP.RU