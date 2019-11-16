В Тюмени откроется новый мультицентр «Контора пароходства»

16 Нояб. 21:43 2019-11-16T21:43:06+03:00

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Открытие нового мультицентра «Контора пароходства» по ул. 25-го Октября, 23а, стр.1 состоится в Тюмени 1 декабря. Как сообщили в департаменте по общественным связям, массовым коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области, здесь пройдут мастер-классы, спектакли и креативные лекции. Все желающие смогут увидеть выставку «Свобода внутри»: 12 региональных художников в своих работах расскажут о свободе самовыражения, искусства и мысли.

Пространство будет заниматься развитием креативного мышления, креативных создателей и изменением городской среды. Оно объединит представителей дизайна, урбанистики, архитектуры, IT, моды, рекламы, копирайтинга, изобразительного искусства и стрит-артах. Молодые люди на лекториях, форумах, мастер-классах и кинопоказах будут развивать креативный капитал города.

Организаторы предлагают всем желающим провести мероприятие в новом мультицентре со 2 по 8 декабря. Заявку можно подать до 20 ноября по ссылке.

Новый молодежный центр откроется на месте конторы пароходства и склада купца Колмакова. Одна его часть использовалась для конторы, другая – как складское помещение. Пространство общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров будет состоять из выставочного пространства, многофункционального зала, холла и тренинговых комнат.

По словам руководителя мультицентра «Моя территория» Юлии Каргаполовой, такие места формируют плотность коммуникаций и являются важным фактором развития человеческого капитала.

- Мы хотим стать примером и вдохновить других на создание новых площадок и кварталов в Тюмени. Чтобы в перспективе наш город звучал в России и мире как город креатива, знаний и талантов, - отметила она.

Кроме того, «Контора пароходства» станет местом, где будут учить компетенциям, которые развивают креативное мышление.

ИСТОЧНИК KP.RU