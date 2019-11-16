2019-11-16T21:18:25+03:00
Общество

Студотряды Тюменской области подведут итоги юбилейного трудового лета

Главной интригой станет оглашение лучшего студотряда региона по итогам трудового семестра
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Студотряды Тюменской области подведут итоги юбилейного трудового летаСтудотряды Тюменской области подведут итоги юбилейного трудового лета
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Студенческие отряды Тюменской области подведут итоги юбилейного трудового лета и получат заслуженные награды за работу на благо страны 22 ноября. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в этот день пройдёт торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра. В ней примут участие более 400 бойцов, ветеранов, комиссаров и командиров отрядов вузов Тюмени и юга области, представители органов власти, работодатели и друзья областных студотрядов.

Как отметила комиссар Тюменского регионального отделения МООО «Российских студенческих отрядов» Елена Доценко, закрытие трудового семестра – это долгожданное событие для каждого бойца, встреча разных поколений студенческих отрядов.

- Те, кто ушел во взрослую жизнь, смогут узнать о жизни бойцов сегодняшнего дня и их трудовых достижениях. Ждём на праздник наших друзей и помощников – тех, кто помогает творить доброе, вечное, - отметила она.

Главная интрига вечера – оглашение лучшего студенческого отряда Тюменской области по итогам трудового семестра – 2019 и вручение переходящего знамени. Со сцены наградят отличившихся на целине бойцов, командиров и комиссаров студенческих отрядов. Также будут раскрыты итоги конкурса-рейтинга студотрядов 2019 года.

Также наградят представителей организаций, которые принимают бойцов на работу, и СМИ, которые освещали деятельность движения в течение года. Кроме того, пройдёт выставка направлений деятельности студотрядов и фотозона. Церемония завершится концертом, в который войдут номера – участники Всероссийского творческого фестиваля. Моментом всеобщего единения станет масштабная спевка, во время которой бойцы и ветераны споют любимые песни под гитару и окунутся в романтику целины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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