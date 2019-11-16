2019-11-16T20:59:03+03:00
Общество

Десять школьников из Тюменской области сделают в Челябинске «Шаг в будущее»

Соревнования молодых исследователей пройдут на следующей неделе
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Десять школьников из Тюменской области сделают в Челябинске «Шаг в будущее»Десять школьников из Тюменской области сделают в Челябинске «Шаг в будущее»
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Десять школьников из Тюмени, Ишима, Тюменского, Сладковского и Юргинского района получили приглашения на областном научном форуме молодых исследователей «Шаг в будущее». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, федерально-окружные соревнования молодых исследователей пройдут с 19 по 22 ноября в Челябинске.

Школьники из нашего региона выступят со своими разработками на симпозиумах «Техника и инженерные области знаний», «Естественные науки», «Математика и информационные технологии», «Социально-гуманитарные и экономические науки». К примеру, ученик 7 класса из Боровской школы Александр Квинт расскажет о факторах, которые влияют на формирование человеческих ценностей. Одиннадцатиклассник Виталий Карх из ишимской школы №8 представит собственную систему телеприсутствия для людей с ограниченными возможностями, а ученик Мальковской школы Владислав Гурский познакомит с итогами изучения влияния химического состава металла на качество горячего цинкования.

Как отметил губернатор Александр Моор, в этом году форум включён во всероссийский перечень статусных интеллектуальных соревнований.

- Что приятно - первыми его значимость оценили именно тюменские вузы. Они премировали победителей и призёров дополнительными баллами при поступлении, понимая, что такие школьные проекты формируют научное будущее страны, - подчеркнул губернатор.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что более 70 участников форума молодых исследователей «Шаг в будущее-2019» из Тюменского района защитили перед профессиональным жюри научно-исследовательские проекты и работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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