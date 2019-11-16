Тюменцы могут поздравить с Новым годом одиноких стариков

16 Нояб. 20:30 2019-11-16T20:30:03+03:00

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Тюменцы могут присоединиться к ежегодной благотворительной акции «Новый год для всех!», которую проводят Областной геронтологический центр и Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, чтобы стать добрым волшебником, нужно собрать адресный новогодний подарок и передать в пункт приёма (Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 4, пн.-пт. 08:00–16:30) или поздравить пожилого человека лично вместе со специалистами и волонтерами.

Но это не единственный способ порадовать одиноких стариков. Перед Новым годом тюменские торговые центры украсят новогодние «ёлки желаний» с фотографиями одиноких бабушек и дедушек и их заветными мечтами. Все желающие смогут найти время для чуда в предпраздничной суете и подарить пожилому человеку исполнить новогоднюю мечту. Помимо этого, на импровизированных арт-площадках торговых центров появятся специальные нарядные корзины с символикой акции для сбора подарков, новогодних украшений и красочных открыток.

Оригинальные пожелания пенсионерам можно по телефону: 30-39-59 (благотворительный фонд «Старшее поколение») или лично обратившись в областной геронтологический центр (Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 4, пн.-пт. 08:00–16:30).

После того, как соберут все подарки, юные волонтёры и серебряные добровольцы в ярких театрализованных образах Деда Мороза и Снегурочки поздравят пожилых людей, оставшихся без заботы близких, и вручат им подарки, сувениры и сладости.

По словам координаторов социальной акции, в канун Нового года каждый пожилой человека может получить желанный подарок и ощутить любовь, заботу и внимание.

- Благотворительная акция традиционно превращается в трогательную зимнюю сказку. В этой истории есть только главные герои — каждый участник важен, без него не свершается чудо!» — отмечают координаторы социальной акции, - рассказали координаторы.

Акция продлится до 15 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU