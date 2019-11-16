В Тобольске работает кабинет реабилитации для пациентов, перенёсших инсульт

16 Нояб. 19:19 2019-11-16T19:19:03+03:00

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Кабинет реабилитации для пациентов, перенёсших инсульт, работает в тобольской центральной поликлинике областной больницы №3. Реабилитация – это один из элементов регионального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями национального проекта «Здравоохранение». Одна из его основных задач - снижение в регионе смертности от болезней системы кровообращения до 419 случаев на 100 тысяч жителей к 2024 году.

Кабинет организован для тех пациентов, кто перенёс острый инсульт и прошёл курс лечения в первичном сосудистом отделении Областной больницы №3, где они получают необходимую экстренную медицинскую помощь и проходят курс восстановления. Специалисты поликлиники проводят завершающий этап реабилитации и возвращают людей в общество.

Сюда можно попасть без очереди в регистратуре и без предварительной записи. Врачи – ангионевролог, медицинский психолог, эрготерапевт и логопед – проводят необходимый курс восстановительной терапии также на дому у нетранспортабельных пациентов. Специалисты консультируют родственников и учат их правильно проводить занятия по реабилитации.

Кроме восстановления памяти и речи, необходимо восстановить функции организма, которые были утрачены из-за инсульта. В этом пациентам помогает эрготерапия. Эрготерапевт помошает восстановить движение рук и ног пациента, заново учит застёгивать пуговицы, завязывать шнурки, готовить еду. Рисование, лепка, вязание и вышивание помогает развивать мелкую моторику.

Отметим, что сегодня реабилитацию в кабинете поликлиники прошли более 60 пациентов от 30 до 80 лет. Главная задача кабинета – сделать так, что человек, перенёсший инсульт, не стал инвалидом, не замкнулся в себе и в полной мере вернулся к своим привычным делам и работе.

ИСТОЧНИК KP.RU