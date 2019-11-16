Исетский район добился наивысших показателей в отрасли сельского хозяйства в 2019 году

16 Нояб. 19:06 2019-11-16T19:06:02+03:00

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Наивысших показателей в Тюменской области в отраслях сельского хозяйства в 2019 году достиг Исетский район. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на прошлой неделе за трудовые победы муниципалитет удостоился переходящего знамени губернатора. Из рук главы региона Александра Моора его получили глава Исетского района Николай Теньковский и замглавы, начальник отдела сельского хозяйства Фёдор Фомин. Денежную премию в размере 1,2 млн рублей присудили району за I место в соревновании муниципальных районов в первой сельскохозяйственной зоне.

Второе место – у Заводоуковского городского округа, которй получил диплом и денежную премию в размере 900 тысяч рублей. Третье – у Тюменского района, денежная премия которого составила 700 тысяч рублей.

Ялуторовский район отпраздновал победу во второй сельскохозяйственной зоне. В копилке Голышмановского городского округ и Юргинского района – второе и третье место. Вагайский, Армизонский и Аромашевский районы награждены за первое, второе и третье место в третьей сельскохозяйственной зоне. Также награды получили сельхозпредприятия региона, главы хозяйств различной специализации и работники сельского хозяйства – всего около 120 награждённых почти в 60 номинациях.

По словам губернатора Александра Моора, аграрии успешно завершили сельскохозяйственный год, по многим показателям достигли выдающихся результатов. Так, регион – первый в УФО по урожайности зерновых и зернобобовых культур, на первом месте в России по урожайности и овощеводы с показателем 490 центнеров с гектара. Производители картофеля, валовый сбор которого составил почти 260 тысяч тонн, также сохраняют лидерские позиции. По этому показателю Тюменская область – на первом месте среди регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU