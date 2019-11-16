Тюменская область начнёт комплексно развивать сельские территории

16 Нояб. 18:43 2019-11-16T18:45:43+03:00

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Тюменская область с 2020 года начнёт реализацию мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая рассчитана до 2025 года. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, она охватывает широкий спектр вопросов – от социального обеспечения, медицинской помощи и образования и до жилищного строительства и благоустройства сельских территорий.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, для сохранения набранных темпов роста нужно повышать предпринимательскую активность на селе, сельскую занятость и рост доходов сельских жителей.

По итогам 2019 года животноводы сельскохозяйственных предприятий планируют надоить 7 тонн молока на одну фуражную корову в целом по Тюменской области. Растут показатели в области рыбоводства. По итогам периода «январь – сентябрь» 2019 года рыбоводы региона вырастили 2 тысячи тонн рыбы. План по производству товарной рыбы уже выполнен на 164%.

- Рост производства сырья влечет за собой увеличение объемов его переработки. Уже несколько лет мы за счет собственного производства практически полностью удовлетворяем потребность жителей области в основных продуктах питания. И не останавливаемся на достигнутом. В области продолжают открываться новые производства, развиваются направления переработки, - отметил глава региона.

Объём экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Тюменской области за 8 месяцев 2019 году вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Но и этот показатель планируется увеличить в два раза. В рамках национального проекта разработан и утвержден региональный проект «Экспорт продукции АПК Тюменской области». Его цель – достичь к концу 2024 года объема экспорта продукции агропромышленного комплекса в размере 28 млн долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU