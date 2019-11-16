2019-11-16T18:37:37+03:00
Здоровье

В Монако оценили авторские наработки тюменских косметологов

В Международном конгрессе приняли участие 1400 докторов из 80 стран
Марина Васильева
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Фото департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской областиФото департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области
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Косметологи из Тюмени представили свои авторские методики на Международном конгрессе #MCALIVE2019 в Монако. Всего мероприятии приняли участие 1400 докторов из 80 стран, а также около ста компаний-производителей косметологических препаратов и оборудования.

- Это был максимально интерактивный конгресс, с фокусом на клиническую практику в эстетической медицине, - отметила кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по косметологии департамента здравоохранения Тюменской области Елена Гольцова.

Она добавила, что проводила инъекционный мастер-класс, где делилась своими авторскими наработками и техникой, основанными на 16-летнем опыте наблюдений и ежедневной клинической практики. Тюменка также выступила с докладом по применению ботулинотерапии для гармонизации лица и шеи.

Следует отметить, что для спикеров на такого рода мероприятиях существует довольно жесткий отбор. Поэтому с уверенностью можно сказать, что тюменские методики соответствуют самому высокому международному уровню, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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