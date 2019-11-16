2019-11-16T18:38:58+03:00
Общество

Флористы Тюмени отмечают повышенный спрос на цветы ко Дню матери

В этом году праздник выпадает на 24 ноября
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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В последнее воскресение ноября все жители России отмечают День матери. В этом году праздник выпадает на 24 число. Но уже сейчас тюменцы готовятся к дате, присматривая и покупая подарки.

По словам флористов областного центра, один из самых неизменных атрибутов праздники по-прежнему остаются цветы.

- Мамам мы советуем выбрать розы, лилии и хризантемы. Розы – это классика, а стильным оформлением можно подчеркнуть изысканность бутонов. Лилия является древнегреческим символом материнства. При этом мы выбираем азиатские сорта – у них не сильный, а нежный аромат, - рассказала флорист Елена Ушакова.

По ее словам, некоторые предпочитают цветы в горшках. Это практичное решение. При этом самыми популярными у тюменцев стали орхидея, калатея, бегония, передает «Тюменская область сегодня». Если первая – символ женской красоты, то вторая помогает создать уют.

Некоторые женщины предпочитают получать в подарок определенные виды цветов. Поэтому флористы советуют о таком подарке позаботиться заранее. Цветы тоже имеют свою сезонность, и не всегда есть в наличии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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