2019-11-16T18:41:51+03:00
Общество

Урок, посвященный Крыму, педагога из Тюмени вошел в число лучших всероссийского конкурса

Учебный материал получил наивысшую оценку экспертов
Марина Васильева
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Всего на платформу ПроеКТОриЯ» поступило более 1,5 тысяч заявок от учителей России. Фото vk.com/proektoriaВсего на платформу ПроеКТОриЯ» поступило более 1,5 тысяч заявок от учителей России. Фото vk.com/proektoria
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Урок учителя истории школы №40 Тюмени Алены Шастиной, посвященный пятилетию присоединения полуострова Крым к России, стал лучшим по итогам всероссийского конкурса «Лучшие профориентационные практики». Конкурс проводился Министерством просвещения Российской Федерации.

Всего на платформу ПроеКТОриЯ» поступило более 1,5 тысяч заявок от учителей России. От Тюменской области на конкурс была направлена 21 заявка. Урок Алены Шастиной получил наивысшую оценку экспертов, передает ИА «Тюменская линия». Он вошел в число лучших 110 проектов.

- Урок о Крыме универсальный: учащиеся поделены на три группы – человек-природа; человек-общество; человек-экономика. 30 профессий было рассмотрено на этом уроке. Каждый ребенок, в зависимости от своих индивидуальных способностей, мог узнать о той или иной профессии, - рассказала Алена Шастина.

Конкурс лучших профориентационных практик проходил дистанционно на портале «ПроеКТОриЯ». В личных кабинетах участники прикрепляли свои материалы: видеоэссе, презентацию урока по методике, наглядные пособия и другое. Конкурс стартовал 6 сентября и завершился 8 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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