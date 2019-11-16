2019-11-16T16:41:37+03:00
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Монтажник - одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий в Тюменской области

Специалистам этого профиля в регионе готовы предложить зарплату выше 40 тысяч рублей
Марина Васильева
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Такие данные проводит региональный банк вакансий областного центра занятости на 1 ноября 2019 года. Фото pixabay.comТакие данные проводит региональный банк вакансий областного центра занятости на 1 ноября 2019 года. Фото pixabay.com
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Одной из самых высокооплачиваемых профессий в Тюменской области оказалась профессия «монтажник». Такие данные проводит региональный банк вакансий областного центра занятости на 1 ноября 2019 года.

В частности, средняя предлагаемая зарплата монтажников технологических трубопроводов - 43 тыс. 583 рубля. Такие вакансий 214. Монтажникам по монтажу стальных и железобетонных конструкций готовы платить по 45 тыс. 500 рублей, в банке 146 предложений. Монтажникам наружных трубопроводов предлагают 50 тыс. 667 рублей, открыто 62 вакансии, передает «Вслух.ру». Электромонтажники по силовым сетям и электрооборудованию в среднем могут заработать 51 тыс. 417 рублей, доступно 55 вариантов.

Всего в областном банке 18 тысяч 369 вакансий, в том числе 5794 - в строительстве. Довольно высока потребность в специалистах и в сфере торговли и ремонте транспорта - 1741 вакансий. Чуть меньше - 1348 в обрабатывающих производствах, 1206 - в образовании, 1012 - в здравоохранении.

Всего, по официальным данным департамента труда и занятости населения Тюменской области на 1 ноября 2019 года, 5616 человек состояли на учете в качестве соискателей. С начала года в службу занятости обратилось 51 тыс. 666 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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