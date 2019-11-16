2019-11-16T15:06:18+03:00
Общество

Образовательный проект для студентов «МедиаСеть» пройдет в Тюмени

Его участниками смогут стать молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет
Марина Васильева
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Фото vk.com/mediapolis72Фото vk.com/mediapolis72
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На следующей недели в Тюмени стартует образовательный проект для студентов «МедиаСеть». В этом году организаторы проекта расширили возрастную карту, сделав возможным участие студентов и фрилансеров в возрасте от 16 до 35 лет.

Все они будут соревноваться по 9 медиа-направлениям: комиксы, дизайн, SMM, авторство, IT, фото, видео, VFX и музыка. Еще одно нововведение года – вебинары, с помощью которых можно получать образовательный контент, не выходя из дома.

- Я считаю, что такие конкурсы, как «МедиаСеть» необходимы, так как сегодня, занимаясь медиа, ты не можешь понять лучше ты или хуже, есть ли кто-то круче тебя? Всё субъективно, ведь наш проект, прежде всего, конкурс, где решение принимает жюри, но всё-таки. Ты можешь себя с кем-то сравнить, можешь посмотреть, как работают остальные, проявить себя, - отметил креативный продюсер проекта Андрей Зубов.

Мероприятие пройдет 19 ноября на базе Музейного комплекса им. И. Я. Словцова. Начало в 17 часов. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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