2019-11-16T14:42:03+03:00
Общество

Тюменцы поборются за звание «Лучший работник сферы молодежной политики»

Регион на всероссийском этапе конкурса представят двое человек
Марина Васильева
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Соревнования пройдут с 22 по 24 ноября в Ханты-Мансийске. Фото Ивана ГорбуноваСоревнования пройдут с 22 по 24 ноября в Ханты-Мансийске. Фото Ивана Горбунова
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Специалисты из Тюменской области Наталья Ниязова и Николай Савченко вошли в число 60 победителей заочного конкурса всероссийского «Лучший работник сферы государственной молодежной политики». Теперь им предстоит презентовать экспертам авторские проекты и программы на всероссийском этапе.

Следующий этап соревнований пройдет с 22 по 24 ноября в Ханты-Мансийске. Победители Всероссийского конкурса пройдут стажировку в федеральных органах исполнительной власти РФ и обучение в ведущих вузах страны.

Так, Наталья Ниязова, сотрудник центра внешкольной работы «Дзержинец», участвует в номинации «Специалист подведомственного учреждения», а Николай Савченко, руководитель регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» — «Руководитель подведомственного учреждения органа исполнительной власти» соответственно.

Как признаются сами участники, прежде всего, им интересно посмотреть, как работают другие специалисты по работе с молодежью, найти новые идеи для своих проектов, понять специфику работы в зависимости от места проживания. Также тюменцам хочется услышать обратную связь по своим наработкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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