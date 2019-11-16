В тюменских реках стало больше ценной рыбы

СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-16T12:53:49+03:00

В Тобол выпущено более 456 тысяч экземпляров молоди стерляди

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Сладковский рыбхоз значительно увеличил объемы выпуска молоди ценных видов рыб в речную систему Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна. Так, в Тобол близ райцентра Ярково выпущено более 456 тысяч экземпляров молоди стерляди иртышской популяции со средним весом более 10 грамм.

- Эта цифра значительно превышает показатели прошлого года. Стерлядь выращивается в осетровом рыбоводном комплексе ООО «СТРХ», где созданы идеальные условия для содержания ремонтно-маточного стада, получения и инкубации икры и роста молоди стерляди в бассейнах с рециркуляцией воды, - рассказал президент ассоциации торгово- промышленных предприятий «Оцелот» Руслан Цицкиев.

В настоящее время по специальным квотам, полученным Сладковским рыбхозом, идет заготовка диких производителей муксуна и чира на реках Обь и Северная Сосьва, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области. Сейчас предприятия закладывают на даеинкубацию икру для дальнейшего выращивания молоди.

В 2020 году ее также выпустят в реки Обь-Иртышского бассейна на территории Югры, в компенсационных целях.

ИСТОЧНИК KP.RU