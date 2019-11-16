2019-11-16T11:17:38+03:00
Общество

Авторы тюменского проекта «Мы жили» хотят создать путеводитель по Текутьевскому кладбищу

Недавно там были найдены могилы известных фотографов Родионовых
Марина Васильева
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В Тюмени может появиться путеводитель по Текутьевскому кладбищу. Авторы проекта «Мы жили» переписали уже 70 процентов захоронений.

Каждые осенние выходные Влада Нерадовская и Дарья Новикова приглашали неравнодушных людей помочь переписать захоронения, поскольку документы древнего некрополя были утрачены, передает “Вслух.ру”. В одну из таких встреч единомышленница проекта, экскурсовод Наталя обнаружила захоронение известных в городе людей.

- Ближе к центральной части кладбища есть захоронение семьи - четыре человека. Могилы никак не обозначены - ни имен, ни дат, только воткнутые палки. Наталья встретила там пожилую женщину, как оказалось, родственницу этих людей. Та рассказала, что здесь покоятся Родионовы, знаменитые тюменские фотографы, - рассказала Влада Нерадовская.

По словам девушек, назвать точное число описанных захоронений они пока не могут. Авторам проекта предстоит перевести всю собранную информацию в список и подсчитать их. Предположительно, удалось охватить примерно 70% территории кладбища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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