В Тюмени пьяная рецидивистка изрешетила собутыльника ножами

15 Нояб. 15:49 2019-11-15T15:51:02+03:00

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В Тюмени предъявлено обвинение 33-летней ранее судимой уроженке Свердловской области. Женщина буквально изрешетила ножами своего собутыльника.

– В минувшую среду утром обвиняемая и 49-летний потерпевший находились в надворной постройке дачного участка в СНТ «Весна», где распивали алкоголь. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой разъяренная женщина, вооружившись ножами, нанесла ими по телу жертвы около 75 ударов. От полученных ранений мужчина скончался, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Чтобы скрыть следы своего преступления, злоумышленница подожгла постройку, где осталось тело потерпевшего. Однако все это не помогло ей уйти от правосудия. В настоящее время обвиняемая задержана. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU