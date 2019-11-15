Кровавый конфликт, вилка у горла и расширение улицы: публикуем главные новости Тюмени 15 ноября 2019

СЕГОДНЯ 16:08 2019-11-15T16:08:39+03:00

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1. Сегодня полицейские рассказали о случае, произошедшем накануне между двумя друзьями. Мужчины поехали на СТО ремонтировать автомобиль, однако так и не сделали задуманное.

Они стали спорить из-за денег, и в какой-то момент один из них вытащил нож и воткнул его приятелю в живот. Того увезли в тюменскую больницу, а на подозреваемого завели уголовное дело.

В Тюмени потасовка друзей закончилась на больничной койке.Фото: Ольга Крыльцова

2. Сегодня стало известно, что в Ялуторовске предъявлено обвинение ранее судимому 27-летнему местному жителю. Мужчина обвиняется в похищении человека, угрозе убийством, а также насильственных действиях сексуального характера.

Он подсторожил свою бывшую сожительницу у ТРЦ, побил ее и затолкал в машину, после чего вывез в загородный дом. Там мужчина, угрожая ножом и вилкой, изнасиловал экс-возлюбленную. К счастью, под утро насильник уснул, и униженная и оскорбленная девушка смогла позвонить в полицию.

Житель Ялуторовска изнасиловал бывшую сожительницу. Фото - pixabay.com.

3. Главную улицу Тюмени – Республики – будут расширять. В итоге она станет шестиполосной. Дополнительные две полосы построят на участке от улицы Пермякова до магазина Автоград.

– Если все будет нормально, то работы по расширению финального отрезка улицы Республики начнутся уже через 2 года. По плану сделать такую же дорогу, как на участке «Мельникайте – Пермякова», – говорят чиновники.

4. Сегодня судебные приставы рассказали печальную историю о тюменке, которая задолжала брошенным ею детям порядка полумиллиона рублей. Женщина ведет маргинальный образ жизни, и даже приставов встретила в нетрезвом виде.

Тюменке было вручено требование о явке к судебному приставу для разговора в ясном рассудке.

5. Не менее печальная историю от Роструда. Несчастный случай с работником филиала АО «Ямата» произошел в Тюмени. Мужчина упал с высоты, работая на лестнице.

– При выполнении изоляции трубопроводов изолировщик работал на приставной лестнице на высоте двух метров. Другой работник держал ее снизу, но иногда отлучался. В отсутствие коллеги изолировщик, закончив задание, отстегнулся от металлической конструкции и пристегнулся к ступени лестницы. Когда он начал спускаться вниз, лестница заскользила по полу и упала. Мужчина ударился об нее поясницей, – рассказали в местной госинспекции труда.

ИСТОЧНИК KP.RU