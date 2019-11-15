2019-11-15T15:31:53+03:00
Происшествия

Светит «десятка»: тюменский бухгалтер перевел родственнице более 5 миллионов рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменский главбух перечислила родственнице 5 миллионов рублей.Тюменский главбух перечислила родственнице 5 миллионов рублей.Фото: Ольга Крыльцова
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В Заводоуковске выявлены факты внесения в реестры ложных сведений о выплате заработной платы. Главбух одного из предприятий города незаконно перечислила родственнице более пяти миллионов рублей.

– 36-летняя местная жительница, работающая главным бухгалтером, предоставила ложные сведения, занесенные в реестры с целью получения прибыли. Подозреваемая на протяжении десяти месяцев переводила на банковскую карту, оформленную на родственницу, крупные суммы денег. В итоге подозреваемая похитила 5 миллионов 300 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По факту мошенничества при получении выплат было возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой женщине статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ранее к уголовной ответственности горожанка не привлекалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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