Светит «десятка»: тюменский бухгалтер перевел родственнице более 5 миллионов рублей
В Заводоуковске выявлены факты внесения в реестры ложных сведений о выплате заработной платы. Главбух одного из предприятий города незаконно перечислила родственнице более пяти миллионов рублей.
– 36-летняя местная жительница, работающая главным бухгалтером, предоставила ложные сведения, занесенные в реестры с целью получения прибыли. Подозреваемая на протяжении десяти месяцев переводила на банковскую карту, оформленную на родственницу, крупные суммы денег. В итоге подозреваемая похитила 5 миллионов 300 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
По факту мошенничества при получении выплат было возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой женщине статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ранее к уголовной ответственности горожанка не привлекалась.
ИСТОЧНИК KP.RU