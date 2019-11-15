В Тюмени объявили итоги народного голосования за лучшие предприятия сфер производства и услуг

15 Нояб. 14:41 2019-11-15T14:41:28+03:00

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В Тюмени подвели итоги конкурса среди малого и среднего предпринимательства «Тюменская марка». Церемония награждения победителей состоялась в ДК «Нефтяник» с участием представителей администрации города, депутатов областной и городской дум, известных топ-менеджеров, руководителей ведущих СМИ региона, общественников.

Глава Тюмени Руслан Кухарук подчеркнул, что в этом году программа конкурса формировалась исключительно исходя из запросов бизнеса: «Мы провели несколько стратегических сессий с предпринимателями, обобщили все предложения, и на основании этой информации сформировали план проекта. В этом году участники смогли пообщаться с экспертами по темам развития бизнеса, посетить семинары опытных консультантов и руководителей крупных компаний, увидеть новую систему начисления баллов, в которой решающее значение имеет голосование потребителей продукции».

Церемония награждения проходила по семи номинациям, победители за первое, второе и третье места получат денежные субсидии на развитие бизнеса. Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин отметил высокую активность предпринимателей, борьбу за потребителя: «Кроме того, каждый год благодаря конкурсу открываются новые имена интересных компаний с перспективами роста. О них узнают тюменцы, за их деятельностью наблюдает бизнес-сообщество, они сами получают положительный заряд на будущее. В конкурсе этого года порадовали компании, работающие в сфере услуг, общественного питания, промышленного производства».

Победитель конкурса в номинации «Социально-культурная сфера» - руководитель школы иностранных языков «Альбион» Сергей Васюков рассказал, что конкурс помог привлечь клиентов – по результатам выставки «Тюменская марка» школа заключила новые договоры: «Наша команда объединилась для достижения цели и победила. Мы получили заряд для новых высот».

Отметим, 17-ый конкурс «Тюменская марка» стартовал в августе с начала приема заявок от участников. За статус лучших компаний решили побороться 110 предприятий и предпринимателей. В итоге были отобраны 80 участников, которые в октябре встречали профессиональных экспертов, готовых дать консультации по дальнейшему развитию бизнеса. 26 и 27 октября в СК «Центральный» состоялась масштабная выставка товаров и услуг конкурсантов, в ходе которой за участников было отдано 12 тысяч голосов. Параллельно продолжалось интернет-голосование на сайте marka72.ru.

Список победителей конкурса «Тюменская марка-2019»

• «Промышленное производство»: 1 место: ООО Торговый дом «Русойл», 2 место: ООО «3Д ЛЭБ», 3 место: ООО «Хлебокомбинат «АБСОЛЮТ».

• «Строительство»: 1 место: ООО «Геокад», 2 место: ООО «ТюменьПроектСервис», 3 место ООО «Зелень».

• «Социально-культурная сфера»: 1 место: ООО «Школа иностранных языков «Альбион», 2 место: ООО «Стоматологическая поликлиника №3», 3 место: ООО «Доктор Арбитайло».

• «Бытовые услуги»: 1 место: ИП Апакидзе А. В. (бренд «Ключ Сервис), 2 место: ИП Михайлова Е.А.(бренд «Анна Манчини»), 3 место: ИП Левашова О. В. (Бренд «Меховое ателье Олеси Левашовой).

• «Гостеприимство»: 1 место: ИП Дёмышева Т.В. (бренд «Столовая «Как дома»), 2 место: ООО «Соверен-Л», 3 место: ООО «Тюменские автотранспортные услуги».

• «Бизнес для бизнеса»: 1 место: ООО «Баланс-ВА», 2 место: ООО «Дрим», 3 место: ООО «Торговая компания Еврокреп».

• «Удачный старт»: 1 место: ООО «Тюменский Фитнес», 2 место: ИП Щепин Е.И. (бренд «Мороженое «Пашуня»), 3 место: ИП Самойлова С.В. (бренд Finliberty).