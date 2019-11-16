2019-11-16T06:14:37+03:00
Общество

Погода на 16 ноября в Тюмени: ожидается небольшой снег

Днем воздух прогреется до плюс одного градуса
Марина Васильева
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Вечером столбик термометра опустится до - 2 градусов.Вечером столбик термометра опустится до - 2 градусов.Фото: Кира Санникова
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Сегодня, 16 ноября, на юге Тюменской области будет облачно с прояснением. Ночью возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах вероятны гололёдные явления.

Ближайшие сутки в регионе синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 6-11 м/с, местами порывы могут достигать до 14 м/с. Температура воздуха составит -7,-12 градусов. При прояснении столбик термометра может опустить до отметки -17 градусов. Днем также возможные небольшие осадки, за исключением юго-западных районов, где они будут не существенны.

В Тюмени, 16 ноября, температура воздуха составит -4,+1 градусов. Днем возможен небольшой снег. Ветер западный 3,1-4,5 м/c. Вечером столбик термометра опустится до - 2 градусов. Влажность составит 90%, ощущаться температура будет на уровне - 5 градусов.

В народном календаре 16 ноября почитается память святого Акепсима, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. В прежние времена считалось, что с этого дня начинался ледостав: если листопад к этому времени полностью закончится, надо ожидать крутой зимы. Своя примета была и у рыбаков: если на Акепсима первая рыба сорвётся с крючка, то улов будет неважным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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