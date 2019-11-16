Тюменские травматологи осваивают новые технологии эндопротезирования

СЕГОДНЯ 09:25 2019-11-16T15:09:23+03:00

На сегодняшний день в ОКБ №2 уже заменили на новые 123 пришедших в негодность протезов.

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Ежегодно в Тюменской областной клинической больнице №2 выполняется около тысячи операций по полной замене повреждённых крупных суставов на искусственные. Более чем 10 лет травматологи специализируются на тотальном эндопротезировании, заменяя повреждённые тазобедренный или коленный суставы на искусственные.

Начиная с прошлого года травматологи ОКБ№2 заменяют на билинертный протез и часть сустава, пораженную артрозом. Это направление продолжает развиваться. В 2019 году в больнице впервые заменили протезом плечевой сустав, а недавно взялись за развитие такого направления как ревизионное эндопротезирование тазобедренных суставов.

- Ранее такую операцию делали только в федеральных центрах. Главная цель ревизионного эндопротезирования та же, что и при первичной имплантации – возвратить больного к полноценной жизни, обеспечить полный объем движений в суставе, - пояснили в пресс-службе ОКБ№2.

Там добавили, что повторная операция сложнее предыдущей, но опыт тюменских травматологов и современное оснащение больницы позволяют выполнять их на достойном уровне. На сегодняшний день в ОКБ №2 уже заменили на новые 123 пришедших в негодность протезов.

ИСТОЧНИК KP.RU