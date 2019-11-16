2019-11-16T10:21:54+03:00
Общество

В Тюмени создадут общественную комиссию, которая решит судьбу оставшейся территории лога

Об этом рассказал Александр Моор в ходе прямой линии с горожанами
Марина Васильева
Поделиться:
По словам главы региона, на реализацию проекта будет выделено 3,9 млрд рублей. Фото - скриншот видео программы "Час с губернатором"По словам главы региона, на реализацию проекта будет выделено 3,9 млрд рублей. Фото - скриншот видео программы "Час с губернатором"
Изменить размер текста:

Одним из вопросов, поднятых на программе «Час с губернатором» был проект застройки лога реки Тюменки. Глава региона назвал основные цифры: весь лог реки Тюменка – 22 гектара, проект, который там будет реализован, – 5,2 га между ул. Камышинской и Перекопской.При этом 2,2 га – территория под зданиями общежитие, 3 гектара – современный ландшафтный парк с инфраструктурой.

По словам губернатора, на реализацию проекта будет выделено 3,9 млрд рублей. Здания, которые там возведут, – это не просто общежитие на 1000 мест, это большой студенческий кампус, где обучающиеся вуза смогут отдыхать, развиваться, общаться. Подземная парковка на 400 мест будет «работать» на весь центр города. А ландшафтный парк станет местом притяжения горожан.

- Поверьте мне, парк, который там будет построен, позволит сделать сегодняшний заброшенный неухоженный лог украшением нашего города, - сказал Александр Моор. Более того, планируется в ближайшее время создать общественную комиссию и приступить к обсуждению проекта благоустройства оставшихся 17 гектаров территории лога. И тут буду учтены пожелания всех: экологов, ландшафтных дизайнеров, архитекторов, жителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Педагог из Тюмени стал победителем всероссийского конкурса с уроком о Крыме
Тюменка стала участницей проекта «Голос»: правда, высоких оценок жюри не удостоилась
Монтажник - одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий в Тюменской области
Образовательный проект для студентов «МедиаСеть» пройдет в Тюмени
Тюменцы поборются за звание «Лучший работник сферы молодежной политики»
В тюменских реках стало больше ценной рыбы
Авторы тюменского проекта «Мы жили» хотят создать путеводитель по Текутьевскому кладбищу
Тюменские травматологи осваивают новые технологии эндопротезирования
Жители Тюмени смогут побывать в стенах Московской филармонии, не покидая город
До конца 2020 года в Тюменской области откроются пять амбулаторных онкоцентров
В Тюмени будут строить дома для врачей деревенских ФАПов
Погода на 16 ноября в Тюмени: ожидается небольшой снег
Кровавый конфликт, вилка у горла и расширение улицы: публикуем главные новости Тюмени 15 ноября 2019