В Тюмени создадут общественную комиссию, которая решит судьбу оставшейся территории лога

СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-16T10:21:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Одним из вопросов, поднятых на программе «Час с губернатором» был проект застройки лога реки Тюменки. Глава региона назвал основные цифры: весь лог реки Тюменка – 22 гектара, проект, который там будет реализован, – 5,2 га между ул. Камышинской и Перекопской.При этом 2,2 га – территория под зданиями общежитие, 3 гектара – современный ландшафтный парк с инфраструктурой.

По словам губернатора, на реализацию проекта будет выделено 3,9 млрд рублей. Здания, которые там возведут, – это не просто общежитие на 1000 мест, это большой студенческий кампус, где обучающиеся вуза смогут отдыхать, развиваться, общаться. Подземная парковка на 400 мест будет «работать» на весь центр города. А ландшафтный парк станет местом притяжения горожан.

- Поверьте мне, парк, который там будет построен, позволит сделать сегодняшний заброшенный неухоженный лог украшением нашего города, - сказал Александр Моор. Более того, планируется в ближайшее время создать общественную комиссию и приступить к обсуждению проекта благоустройства оставшихся 17 гектаров территории лога. И тут буду учтены пожелания всех: экологов, ландшафтных дизайнеров, архитекторов, жителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU