2019-11-15T15:06:15+03:00
Общество

В Винзилях почти пять лет строили пятиэтажку

Сдать дом в эксплуатацию планировали еще в 2016 году
Вадим Бегун
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В Винзилях более четырех лет строили пятиэтажный дом. Фото - прокуратура Тюменской области.В Винзилях более четырех лет строили пятиэтажный дом. Фото - прокуратура Тюменской области.
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В поселке Винзили Тюменского района введен в эксплуатацию долгострой. Более двух лет прокуратура контролировала ход строительства пятиэтажки.

– Компания «УКС» начала строить дом еще в 2015 году. Первоначально ввод в эксплуатацию планировался в конце 2016 года. Однако застройщик так и не выполнил свои обязательства и неоднократно переносил сроки завершения строительства. Ситуация по этому дому не раз рассматривалась на заседаниях рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере долевого строительства жилья, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что директору общества неоднократно вносились представления об устранении нарушений закона. Прокурор Тюменского района выезжал на объект, чтобы проконтролировать ход завершающих работ и рассказать дольщикам актуальную информацию. Благодаря принятым мерам многоквартирный жилой дом, наконец, введен в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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