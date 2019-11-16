2019-11-16T08:37:17+03:00
Звезды

Жители Тюмени смогут побывать в стенах Московской филармонии, не покидая город

Тюменцев приглашают на виртуальный концерт русского народного хора
Марина Васильева
Поделиться:
Ценителей народного хора ждут в концертном зале «Современника». Фото vk.com/sovremennik_tmnЦенителей народного хора ждут в концертном зале «Современника». Фото vk.com/sovremennik_tmn
Изменить размер текста:

Жители и гости Тюмени могут увидеть выступления Русского народного хора им. М. Е. Пятницкого в концертном зале имени П. И. Чайковского Московской филармонии. Онлайн-трансляция пройдет в Центре культуры и искусства «Современник».

- Хор Пятницкого – это национальное достояние России. Без него не обходится ни одно праздничное мероприятие государственного значения. В состав хора входят лучшие певцы, танцоры и музыканты со всех уголков страны, - отмечают организаторы трансляции.

Данное мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Культура» и проекта Министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал», передает «Тюменская область сегодня». Трансляция начнется 23 ноября в 15:00. Ценителей народного хора ждут в концертном зале «Современника» по адресу: ул. Олимпийская, 9.

Вход на мероприятие свободный, но с возрастным рейтингом 12+. Более подробную информацию можно получить по телефонам: (3452) 67-80-71 и 67-30-17."

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Педагог из Тюмени стал победителем всероссийского конкурса с уроком о Крыме
Тюменка стала участницей проекта «Голос»: правда, высоких оценок жюри не удостоилась
Монтажник - одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий в Тюменской области
Образовательный проект для студентов «МедиаСеть» пройдет в Тюмени
Тюменцы поборются за звание «Лучший работник сферы молодежной политики»
В тюменских реках стало больше ценной рыбы
Авторы тюменского проекта «Мы жили» хотят создать путеводитель по Текутьевскому кладбищу
В Тюмени создадут общественную комиссию, которая решит судьбу оставшейся территории лога
Тюменские травматологи осваивают новые технологии эндопротезирования
До конца 2020 года в Тюменской области откроются пять амбулаторных онкоцентров
В Тюмени будут строить дома для врачей деревенских ФАПов
Погода на 16 ноября в Тюмени: ожидается небольшой снег
Кровавый конфликт, вилка у горла и расширение улицы: публикуем главные новости Тюмени 15 ноября 2019