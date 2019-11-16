Жители Тюмени смогут побывать в стенах Московской филармонии, не покидая город

СЕГОДНЯ 08:37 2019-11-16T08:37:17+03:00

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Жители и гости Тюмени могут увидеть выступления Русского народного хора им. М. Е. Пятницкого в концертном зале имени П. И. Чайковского Московской филармонии. Онлайн-трансляция пройдет в Центре культуры и искусства «Современник».

- Хор Пятницкого – это национальное достояние России. Без него не обходится ни одно праздничное мероприятие государственного значения. В состав хора входят лучшие певцы, танцоры и музыканты со всех уголков страны, - отмечают организаторы трансляции.

Данное мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Культура» и проекта Министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал», передает «Тюменская область сегодня». Трансляция начнется 23 ноября в 15:00. Ценителей народного хора ждут в концертном зале «Современника» по адресу: ул. Олимпийская, 9.

Вход на мероприятие свободный, но с возрастным рейтингом 12+. Более подробную информацию можно получить по телефонам: (3452) 67-80-71 и 67-30-17."

ИСТОЧНИК KP.RU