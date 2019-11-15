Главную улицу Тюмени расширят до шести полос
Улица Республики в Тюмени станет шестиполосной. Дополнительные две полосы построят на участке от улицы Пермякова до магазина Автоград.
– Если все будет нормально, то работы по расширению финального отрезка улицы Республики начнутся уже через 2 года. По плану сделать такую же дорогу, как на участке «Мельникайте – Пермякова». Это положительно повлияет на движение транспорта, – сообщил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Евгений Сорокин.
В настоящее время этот проект находится на стадии разработки. Также стало известно, что в рамках расширения развязки на улице Мельникайте до 30 лет Победы может появиться выделенная полоса для движения общественного транспорта, пишет "МегаТюмень".
ИСТОЧНИК KP.RU