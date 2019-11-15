2019-11-15T13:13:21+03:00
Общество

Главную улицу Тюмени расширят до шести полос

Проект пока находится на стадии разработки
Вадим Бегун
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В Тюмени расширят улицу Республики.В Тюмени расширят улицу Республики.Фото: Вадим Бегун
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Улица Республики в Тюмени станет шестиполосной. Дополнительные две полосы построят на участке от улицы Пермякова до магазина Автоград.

– Если все будет нормально, то работы по расширению финального отрезка улицы Республики начнутся уже через 2 года. По плану сделать такую же дорогу, как на участке «Мельникайте – Пермякова». Это положительно повлияет на движение транспорта, – сообщил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Евгений Сорокин.

В настоящее время этот проект находится на стадии разработки. Также стало известно, что в рамках расширения развязки на улице Мельникайте до 30 лет Победы может появиться выделенная полоса для движения общественного транспорта, пишет "МегаТюмень".

ИСТОЧНИК KP.RU

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