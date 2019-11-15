Кэшбэк МегаФона: пользуемся и экономим в будущем

СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-15T11:49:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласитесь, любому из нас приятно, когда потраченные на что-либо собственные деньги в том или ином виде возвращаются к нам обратно. Такую отличную возможность даёт и МегаФон с опцией «Кэшбэк» на тарифах «Включайся!». В рамках третьей истории проекта «Испытано на себе» мы рассмотрим, как воспользоваться вышеназванным предложением от оператора связи, на что можно тратить полученные средства, и как получать повышенный кэшбэк. Итак, поехали.

Подключить «Кэшбэк» можно за пару кликов. Фото - МегаФон.

Как подключить кэшбэк?

Для того, чтобы зарегистрироваться в накопительной программе «Кэшбэк» достаточно открыть одноимённый раздел в приложении МегаФон или в личном кабинете на сайте. Воспользуюсь последним. Войдя в свой кабинет сразу вижу этот раздел - на главном экране он чуть ниже справа. Нажимаю «Стать участником». После передо мной моментально появляется размер кэшбэка, в моём случае это 20%. Что ж, весьма недурно. Кстати, чем дольше вы с МегаФоном, тем больший процент кэшбэка вас ждёт!

На что кэшбэк можно потратить?

Пользуясь услугами сотовой связи с подключенной опцией «Кэшбэк» у меня появляется масса вариантов на что израсходовать вернувшиеся средства. К примеру, пользуясь три месяца услугами связи я смогу подключить безлимитные SMS на 30 дней. (Согласен, не очень актуально. Попробую еще)

Или выберу «Городской пакет по домашнему региону». Это удобная опция для тех, кто много звонит на стационарные телефоны в своей области. Также за кэшбэк подключается подобный пакет для всей страны, безлимит на МегаФон и на все мобильные номера домашнего региона.

Кроме того, на выбор есть несколько пакетов безлимита в сети: на Youtube, соцсети или мессенджеры.

Еще раз. Переплачивать ни за что не придётся - достаточно просто пользоваться МегаФоном в течение определённого времени, и вы можете получить нужные опции.

У вас будет выбор: на что потратить вернувшиеся средства. Фото - МегаФон.

Отличная новость для любителей смотреть телевидение — за кэшбэк вас ждут и пакеты МегаФон ТВ. К примеру, вернув 199 рублей кэшбэком вы можете на месяц подключить «Русские сериалы». А за 499 рублей кэшбэка станет доступен пакет «Максимальный» с 212 первоклассными каналами и 21 сериалом.

Но услуги сотового оператора - далеко не всё, что можно получить. За кэшбэк от «МегаФон» есть возможность:

* купить новейшие смартфоны, планшеты и аксессуары от Apple, Samsung, Xiaomi и других ведущих мировых брендов в интернет-магазине МегаФона;

* папам и мамам подключить «Родительский контроль» и следить за тем, где находится их ребёнок;

*тем, кто любит читать, получить доступ более чем к 100 000 книг в «МегаФон Книги»;

* а для аудиалов за кэшбэк наслаждаться аудиокнигами и любимой музыкой в приложениях «Звук» и «Яндекс. Музыка».

Для всего вышеперечисленного не нужно специально откладывать деньги и в чём-то себя ущемлять - достаточно просто быть абонентом МегаФона и подключить кэшбэк на одном из тарифов «Включайся!».

Интересные факты

По данным пресс-службы МегаФона, Тюменская область входит тройку регионов–лидеров Урала по использованию накопленных баллов, т.е. подключению кэшбэка. Первое место занимает Свердловская область, а на третьем – Югра.

За последние полгода тюменские клиенты Мегафона увеличили сумму потраченных бонусных баллов по кэшбэку в 47 раз. Абоненты приобретают аудиокниги, музыку, прессу, МегаФон ТВ, аксессуары и гаджеты, подключают дополнительные опции.