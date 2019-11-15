В Тюмени рабочий строительной фирмы упал с высоты

15 Нояб. 12:22 2019-11-15T12:22:21+03:00

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Несчастный случай с работником филиала АО «Ямата» произошел в Тюмени. Мужчина упал с высоты, работая на лестнице.

– При выполнении изоляции трубопроводов изолировщик работал на приставной лестнице на высоте двух метров. Другой работник держал ее снизу, но иногда отлучался. В отсутствие коллеги изолировщик, закончив задание, отстегнулся от металлической конструкции и пристегнулся к ступени лестницы. Когда он начал спускаться вниз, лестница заскользила по полу и упала. Мужчина ударился об нее поясницей, – рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда в Тюменской области.

В результате падения с высоты пострадавший получил травму тяжелой степени. Причиной несчастного случая стало отсутствие контроля за безопасностью при производстве работ. Кроме того, рабочее место изолировщика не соответствовало установленным правилам.

По результатам расследования комиссия квалифицировала данный несчастный случай как связанный с производством. В настоящее время решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU