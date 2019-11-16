2019-11-16T07:24:06+03:00
Здоровье

До конца 2020 года в Тюменской области откроются пять амбулаторных онкоцентров

Два из них начнут работу уже в этом году в Тюмени и Ишиме
Марина Васильева
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Строительство медучреждений ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение».Строительство медучреждений ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение».Фото: Татьяна Коркина
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До конца 2020 года пять центров амбулаторной онкологической помощи откроются в Тюменской области. Строительство медицинских учреждений ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Как отметила в интервью обозревателю «Тюменской линии» директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова, до конца этого года центры амбулаторной онкологической помощи откроются в Тюмени и Ишиме. А уже в следующем, в 2020 году такие медицинские учреждения начнут работу в Заводоуковске, Голышманово и Тобольске.

Задача этих центров - сделать онкологическую диагностику и помощь еще более доступной для жителей региона, - отметила Инна Куликова. - В результате открытия таких центров пациенты из сельских муниципалитетов получат возможность наблюдаться у врачей-онкологов и проходить химеотерапевтическое лечение рядом с местом жительства.

Отметим, что в Тюменском центре амбулаторной онкологической помощи уже открыто эндоскопическое отделение, идет монтаж нового компьютерного томографа, приобретенного в рамах нацпроекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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