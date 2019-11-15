Пьет с самого утра: тюменка, задолжавшая детям полмиллиона, встретила приставов пьяной

15 Нояб. 10:59 2019-11-15T10:59:33+03:00

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В Тюменской области были проведены рейды по взысканию алиментных платежей. Приставы рано утром нагрянули к злостной должнице, однако та уже была пьяна.

Как рассказали тюменские приставы, местная жительница лишена родительских прав, двух ее детей взяли под опеку абсолютно чужие люди. По закону она должна выплачивать алименты на их содержание, но женщина очень «далека» от своих обязательств, так как ведет маргинальный образ жизни.

– Ее квартиру посетили рано утром, но застали женщину в нетрезвом состоянии. Тюменке было вручено требование о явке к судебному приставу для разговора в ясном рассудке. На сегодняшний день у нее имеется задолженность почти 500 тысяч рублей, – сообщили подробности в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов.

В ходе рейда приставы также пообщались с мужчинами, которые не желали выплачивать алименты своим детям. Один из них заявил, что покупает своей дочери одежду, оплачивает репетитора, однако содержать бывшую жену отказывается. Другой также отметил, что «не намерен тратить деньги на бывшую».

ИСТОЧНИК KP.RU