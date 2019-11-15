На «ИНФОТЕХЕ-2019» обсудили вопрос качественной подготовки кадров

15 Нояб. 09:17 2019-11-15T10:23:58+03:00

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Все технологии созданы руками человека, поэтому в цифровизации важна качественная подготовка кадров. В Тюменской области даже реализуется региональный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Сегодня вузы адаптируют программы под потребности рынка, а для школьников запущены профориентационные программы. Например, роболабы, «Школа нейроинженеров», IT-лабы ориентируют ребят на получение специальностей, которые будут востребованы цифровой экономикой в будущем. «Школа программирования» готовит и переподготавливает специалистов для IT-компаний.

- Уверен, мы придумаем еще много образовательных проектов, которые позволят создать у молодых людей спрос на получение образования, - отметил глава региона. – Главное - чтобы Тюменская область была не регионом-донором, который готовит специалистов. Наша задача – сделать так, чтобы они оставались работать в родном регионе и реализовывали проекты на благо Тюменской области. А для этого необходимо создать комфортную городскую среду.

Вопрос подготовки кадров подняли и на панельной дискуссии «Цифровой регион: задачи, ресурсы, кадры». По мнению директора департамента информатизации Тюменской области Марии Рудзевич, сегодня есть огромная проблема – отсутствие специалистов, которые способны внедрять цифровые платформы и трансформировать отрасль.

- Программисту нужно ставить задачу, но людей, которые могут сделать это, посмотрев на отрасль системно, на региональном уровне точно не хватает, - отметила она.

По мнению генерального директора компании «1С» Бориса Нураливева, у бизнеса тоже возникают сложности с поиском сотрудников. Предприятия решают проблему вместе с учебными заведениями, в партнёрстве взращивая кадры.

- Чтобы молодые люди понимали перспективность отрасли, их нужно заинтересовывать. О высоких зарплатах специалистов этого направления известно, но важно создавать для школьников и студентов первых курсов интересные задачи. Сначала учебные, а потом вовлекать в решение реальных, которые стоят перед регионом, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU