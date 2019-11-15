2019-11-15T10:23:58+03:00
Экономика

На «ИНФОТЕХЕ-2019» обсудили вопрос качественной подготовки кадров

В Тюменской области реализуется региональный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
На «ИНФОТЕХЕ-2019» обсудили вопрос качественной подготовки кадровНа «ИНФОТЕХЕ-2019» обсудили вопрос качественной подготовки кадровФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Изменить размер текста:

Все технологии созданы руками человека, поэтому в цифровизации важна качественная подготовка кадров. В Тюменской области даже реализуется региональный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Сегодня вузы адаптируют программы под потребности рынка, а для школьников запущены профориентационные программы. Например, роболабы, «Школа нейроинженеров», IT-лабы ориентируют ребят на получение специальностей, которые будут востребованы цифровой экономикой в будущем. «Школа программирования» готовит и переподготавливает специалистов для IT-компаний.

- Уверен, мы придумаем еще много образовательных проектов, которые позволят создать у молодых людей спрос на получение образования, - отметил глава региона. – Главное - чтобы Тюменская область была не регионом-донором, который готовит специалистов. Наша задача – сделать так, чтобы они оставались работать в родном регионе и реализовывали проекты на благо Тюменской области. А для этого необходимо создать комфортную городскую среду.

Вопрос подготовки кадров подняли и на панельной дискуссии «Цифровой регион: задачи, ресурсы, кадры». По мнению директора департамента информатизации Тюменской области Марии Рудзевич, сегодня есть огромная проблема – отсутствие специалистов, которые способны внедрять цифровые платформы и трансформировать отрасль.

- Программисту нужно ставить задачу, но людей, которые могут сделать это, посмотрев на отрасль системно, на региональном уровне точно не хватает, - отметила она.

По мнению генерального директора компании «1С» Бориса Нураливева, у бизнеса тоже возникают сложности с поиском сотрудников. Предприятия решают проблему вместе с учебными заведениями, в партнёрстве взращивая кадры.

- Чтобы молодые люди понимали перспективность отрасли, их нужно заинтересовывать. О высоких зарплатах специалистов этого направления известно, но важно создавать для школьников и студентов первых курсов интересные задачи. Сначала учебные, а потом вовлекать в решение реальных, которые стоят перед регионом, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Педагог из Тюмени стал победителем всероссийского конкурса с уроком о Крыме
Тюменка стала участницей проекта «Голос»: правда, высоких оценок жюри не удостоилась
Монтажник - одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий в Тюменской области
Образовательный проект для студентов «МедиаСеть» пройдет в Тюмени
Тюменцы поборются за звание «Лучший работник сферы молодежной политики»
В тюменских реках стало больше ценной рыбы
Авторы тюменского проекта «Мы жили» хотят создать путеводитель по Текутьевскому кладбищу
В Тюмени создадут общественную комиссию, которая решит судьбу оставшейся территории лога
Тюменские травматологи осваивают новые технологии эндопротезирования
Жители Тюмени смогут побывать в стенах Московской филармонии, не покидая город
До конца 2020 года в Тюменской области откроются пять амбулаторных онкоцентров
В Тюмени будут строить дома для врачей деревенских ФАПов
Погода на 16 ноября в Тюмени: ожидается небольшой снег
Кровавый конфликт, вилка у горла и расширение улицы: публикуем главные новости Тюмени 15 ноября 2019