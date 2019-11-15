2019-11-15T09:13:15+03:00
Экономика

В Тюменской области готовы внедрять высокотехнологические разработки «Ростеха»

Все запросы региона в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования и транспорта компания готова удовлетворить
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области готовы внедрять высокотехнологические разработки «Ростеха»В Тюменской области готовы внедрять высокотехнологические разработки «Ростеха»Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Изменить размер текста:

Высокотехнологические разработки компании Ростех в сферах здравоохранения, ЖКХ, образования и транспорта уже готовы внедрять на территории Тюменской области. Об этом стало известно на Тюменском цифровом форуме-выставке «ИНФОТЕХ-2019». Сотрудничество проходит благодаря ранее заключённому соглашению о сотрудничестве в сфере цифровизации инфраструктуры, создании высокотехнологичной промышленной продукции и внедрении энергосберегающих технологий.

По словам директора индустриального директора радиоэлектронного кластера Ростеха Сергея Сахненко, у Госкорпорации огромный опыт реализации крупных инфраструктурных проектов, и все запросы Тюменской области она готова удовлетворить.

- Мы выработали основные направления нашего взаимодействия с Тюменской областью. Это: «Информационная безопасность», «Цифровая школа», «Умный город» и «Интеллектуальная транспортная система». На выставке мы продемонстрировали конкретные решения, чтобы модернизировать транспортную и инженерную инфраструктуру региона, обеспечить информационную безопасность и оснастить школу современным оборудованием, - подчеркнул Сергей Сахненко.

По словам губернатора Александра Моора, Тюменская область готова использовать решения и разработки Ростеха.

- Цифровизация - это сквозная технология, которая связывает все отрасли, и Тюменская область системно двигается в этом направлении уже много лет. Взаимодействие с Госкорпорацией позволит сопоставить имеющийся опыт, выработать наиболее оптимальный вектор, чтобы быстро и эффективно и с пользой для людей двигаться дальше, - отметил глава региона. – С точки зрения цифровизации сегодня Тюменская область добилась серьёзных успехов в области здравоохранения, образования и оказания государственных и муниципальных услуг.

По мнению главы региона, от качества работы сферы государственных и муниципальных услуг зависит восприятие и отношение жителей к власти. Использование и внедрение искусственного интеллекта для коммуникации граждан с социальной сферой и сферой госуслуг сделают общение более удобным и понятным и снизит издержки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Педагог из Тюмени стал победителем всероссийского конкурса с уроком о Крыме
Тюменка стала участницей проекта «Голос»: правда, высоких оценок жюри не удостоилась
Монтажник - одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий в Тюменской области
Образовательный проект для студентов «МедиаСеть» пройдет в Тюмени
Тюменцы поборются за звание «Лучший работник сферы молодежной политики»
В тюменских реках стало больше ценной рыбы
Авторы тюменского проекта «Мы жили» хотят создать путеводитель по Текутьевскому кладбищу
В Тюмени создадут общественную комиссию, которая решит судьбу оставшейся территории лога
Тюменские травматологи осваивают новые технологии эндопротезирования
Жители Тюмени смогут побывать в стенах Московской филармонии, не покидая город
До конца 2020 года в Тюменской области откроются пять амбулаторных онкоцентров
В Тюмени будут строить дома для врачей деревенских ФАПов
Погода на 16 ноября в Тюмени: ожидается небольшой снег
Кровавый конфликт, вилка у горла и расширение улицы: публикуем главные новости Тюмени 15 ноября 2019