В Тюменской области готовы внедрять высокотехнологические разработки «Ростеха»

15 Нояб. 09:13 2019-11-15T09:13:15+03:00

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Высокотехнологические разработки компании Ростех в сферах здравоохранения, ЖКХ, образования и транспорта уже готовы внедрять на территории Тюменской области. Об этом стало известно на Тюменском цифровом форуме-выставке «ИНФОТЕХ-2019». Сотрудничество проходит благодаря ранее заключённому соглашению о сотрудничестве в сфере цифровизации инфраструктуры, создании высокотехнологичной промышленной продукции и внедрении энергосберегающих технологий.

По словам директора индустриального директора радиоэлектронного кластера Ростеха Сергея Сахненко, у Госкорпорации огромный опыт реализации крупных инфраструктурных проектов, и все запросы Тюменской области она готова удовлетворить.

- Мы выработали основные направления нашего взаимодействия с Тюменской областью. Это: «Информационная безопасность», «Цифровая школа», «Умный город» и «Интеллектуальная транспортная система». На выставке мы продемонстрировали конкретные решения, чтобы модернизировать транспортную и инженерную инфраструктуру региона, обеспечить информационную безопасность и оснастить школу современным оборудованием, - подчеркнул Сергей Сахненко.

По словам губернатора Александра Моора, Тюменская область готова использовать решения и разработки Ростеха.

- Цифровизация - это сквозная технология, которая связывает все отрасли, и Тюменская область системно двигается в этом направлении уже много лет. Взаимодействие с Госкорпорацией позволит сопоставить имеющийся опыт, выработать наиболее оптимальный вектор, чтобы быстро и эффективно и с пользой для людей двигаться дальше, - отметил глава региона. – С точки зрения цифровизации сегодня Тюменская область добилась серьёзных успехов в области здравоохранения, образования и оказания государственных и муниципальных услуг.

По мнению главы региона, от качества работы сферы государственных и муниципальных услуг зависит восприятие и отношение жителей к власти. Использование и внедрение искусственного интеллекта для коммуникации граждан с социальной сферой и сферой госуслуг сделают общение более удобным и понятным и снизит издержки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU