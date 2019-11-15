Угрожал вилкой: насильника тюменки будут судить по трем статьям

15 Нояб. 09:43 2019-11-15T09:43:23+03:00

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В Ялуторовске предъявлено обвинение ранее судимому 27-летнему местному жителю. Мужчина обвиняется в похищении человека, угрозе убийством, а также насильственных действиях сексуального характера.

– Вечером 23 сентября этого года пьяный рецидивист возле торгового центра избил бывшую сожительницу, посадил ее в машину и увез за город. Уже в доме он обездвижил женщину, и, взяв в руки нож, стал бить ее по голове и телу руками и ногами. После истязаний мужчина, угрожая вилкой у шеи жертвы, изнасиловал ее, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

К счастью, утром следующего дня насильник уснул, и потерпевшая смогла позвонить по телефону полицейским, чтобы сообщить о преступлениях. В скором времени злоумышленник был задержан и заключен под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU