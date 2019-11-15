2019-11-15T08:55:55+03:00
Общество

Тюменцам дали инструкции, как перенастроить каналы из-за перехода на «цифру»

В регионе работает горячая линия, где местным жителям помогут разобраться с настройками
Вадим Бегун
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Тюменцам дали инструкции, как перенастроить каналы из-за перехода на «цифру». Фото - pixabay.com.Тюменцам дали инструкции, как перенастроить каналы из-за перехода на «цифру». Фото - pixabay.com.
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Сегодня, 15 ноября, тюменцам надо будет вручную или автоматически перенастроить каналы на своей телевизионной приставке. Подача в эфир цифрового сигнала может вызвать сброс настроек на некоторых моделях цифровых приставок.

В департаменте по общественным связям Тюменской области рассказали, что в регионе в цифровом формате транслируются программы телеканала филиала «ВГТРК» ГТРК «Регион-Тюмень». Через две недели в цифровом эфире появится и «Тюменское время». К тому же, ежедневно местную информацию будет транслировать и телеканал «ОТР».

Переход регионального телевидения на «цифру» потребует перенастройки сети вещания. С сегодняшнего дня подача в эфир сигнала с измененными параметрами может вызвать сброс настроек на некоторых моделях цифровых приставок. Их владельцам следует запустить перенастройку телеканалов. Как это сделать – смотрите ниже.

Если вам не удалось разобраться с настройками, то можно позвонить консультанту по номеру телефона: 8-800-234-35-22. Телефон федеральной горячей линии: 8-800-200-20-02.

Фото - департамент по общественным связям Тюменской области.

Фото - департамент по общественным связям Тюменской области.

Фото - департамент по общественным связям Тюменской области.

Фото - департамент по общественным связям Тюменской области.

Фото - департамент по общественным связям Тюменской области.

Фото - департамент по общественным связям Тюменской области.

Фото - департамент по общественным связям Тюменской области.

Фото - департамент по общественным связям Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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