Кровавый конфликт на Харьковской: тюменец порезал друга из-за денег

15 Нояб. 08:33 2019-11-15T08:33:51+03:00

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В Тюмени накануне, 14 ноября, два друга поехали ремонтировать автомобиль. Однако сделать задуманное они так и не смогли: уже слишком болезненным оказался этот вопрос для обоих.

– На улице Харьковской между приятелями произошел конфликт. Его причиной стали денежные разногласия по ремонту машины, которой они вместе пользовались. Словесная перепалка перешла в драку, в ходе которой 45-летний мужчина нанес ножом своему 36-летнему другу колото-резаное ранение желудка, сквозное ранение диафрагмы и другие телесные повреждения, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Сейчас пострадавший находится в одном из медицинских учреждений города.

ИСТОЧНИК KP.RU