2019-11-15T11:36:00+03:00
Общество

Жители трёх деревень Тобольского района, где обнаружили «гаффскую болезнь», получат единовременную выплату

Об этом на своих страничках в социальных сетях сообщил губернатор Александр Моор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Жители трёх деревень Тобольского района, где обнаружили очаги «гаффской болезни», получат единовременную выплатуЖители трёх деревень Тобольского района, где обнаружили очаги «гаффской болезни», получат единовременную выплатуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о выделении средств из резервного фонда жителям деревень Ачиры, Иземеть и Ишменева Тобольского района. Об этом глава региона сообщил на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram. По словам главы региона, уже в ноябре единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат и взрослые, и дети.

- Запрет на вылов рыбы из озера Андреевского Тобольского района не должен ухудшить качество жизни граждан, - отметил Александр Моор.

Также губернатор подчеркнул, что продолжает держать на личном контроле ситуацию в деревне Ачиры. По его словам, на очередном заседании оперативного штаба подтвердилось, что источником гаффской болезни стала именно рыба, новых случаев заболевания не выявлено.

- В регионе продолжает действовать запрет на вылов и реализацию рыбы из озера Андреевского Тобольского района, расположенного вблизи деревни Ачиры. Меры по предотвращению несанкционированной торговли рыбой на всей территории области усилены, - написал Александр Моор в социальных сетях.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что семья из села Ачары Тобольского района съела выловленную рыбу и попала в больницу с диагнозом «гаффская болезнь». Это остропротекающее заболевание, которое возникает среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой. Первоначально медики усомнились в диагнозе «гаффская болезнь», но позже заболевание всё-таки подтвердилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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