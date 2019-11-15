2019-11-15T08:19:10+03:00
Экономика

Более 2,7 тысяч человек посетили тюменский форум-выставку «ИНФОТЕХ-2019»

Тюменский цифровой форум подошёл к концу
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Более 2,7 тысяч человек посетили тюменский форум-выставку «ИНФОТЕХ-2019»Более 2,7 тысяч человек посетили тюменский форум-выставку «ИНФОТЕХ-2019»Фото: Алексей КОСЕНЧУК
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Более 2,7 тысяч человек посетили Тюменский цифровой форум и выставку информационных технологий «ИНФОТЕХ-2019». За два дня мероприятия состоялось более 15 дискуссионных площадок, семинаров и лекций на актуальные темы цифровой экономики. Инновационные решения в области сквозных технологий, импортозамещения, обработки данных и цифровых платформ представили 56 федеральных и региональных компаний.

По словам директора департамента информатизации Тюменской области Марии Рудзевич, в 2019 году отмечен повышенный интерес к форуму среди студенческого сообщества и молодых предпринимателей.

- Работа с детьми по развитию ключевых цифровых навыков, повышению интереса к сфере цифровизации, которая началась 5 лет назад, сегодня трансформировалась в осознанный запрос уже со стороны молодого сообщества профессионалов, - отметила Мария Рудзевич.

Аншлаг был на всех без исключения площадках форума, а также на интерактивных стендах. Огромным спросом пользовалась площадка для сдачи цифрового ГТО. Выполнить все задания на лучший результат и получить золотой значок удалось 18 участникам только за первый день работы форума.

Всего за два дня форума было проведено более 20 мастер-классов по проработке программированию, разработке искусственной нейросети, дизайн-мышлению, 3D-печати. Старшеклассники и ученики среднего звена посетили «Урок цифры», где амбассадор компании Mail.ru Group Иван Карякин интересно рассказал о больших данных такой профессии как Big Data Analyst.

Напомним, организатором XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «ИНФОТЕХ 2019» выступило Правительство Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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