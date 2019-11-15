Райффайзенбанк запускает в Тюмени дистанционное кредитование малого бизнеса

15 Нояб. 08:09 2019-11-15T08:13:23+03:00

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Теперь предприниматели Тюмени могут не только оставить заявку на кредит, но и получить средства на развитие бизнеса, не выходя из дома. Райффайзенбанк автоматизировал весь процесс кредитования для малого бизнеса в регионах присутствия.

Как работает онлайн-кредитование Райффайзенбанка

Удаленное получение кредита состоит из трех этапов: подачи заявки и предварительного одобрения, получения решения и предложения по кредиту и подписания кредитного договора с зачислением средств на счет. Благодаря цифровому процессу клиенты-индивидуальные предприниматели при наличии необходимых документов смогут получить средства на развитие бизнеса в течение часа.

Для этого необходимо:

• заполнить заявку на получение кредита в приложении Райффайзен Бизнес Онлайн (RBO). Это занимает не более 8 минут – в 3 раза быстрее, чем ранее, в том числе благодаря предзаполняемым формам. Предварительное одобрение будет доступно в течение 5 минут;

• загрузить необходимые документы – скан паспорта, а также данные об имуществе, которое используется в бизнесе, например, документы на недвижимость или ПТС;

• дождаться окончательного решения по кредиту, оно будет доступно в Райффайзен Бизнес Онлайн в течение часа. Предприниматель может выбрать удобную ему ставку и срок из нескольких предложенных вариантов.

Подписание кредитного договора для клиентов – индивидуальных предпринимателей (ИП) может происходить или непосредственно в Райффайзен Бизнес Онлайн с помощью смс-генератора одноразовых паролей (смс-OTP), или с помощью курьерского сервиса. Компаниям с юридическим статусом ООО документы для подписания доставляет курьер, в офис к клиенту в удобное для него время.

Максимальная сумма кредита – 2 млн руб. Кредиты доступны и действующим, и новым клиентам Райффайзенбанка. Новые клиенты могут подать анкету на кредит на сайте банка и после получения предварительного решения открыть счет и продолжить работу с заявкой в Райффайзен Бизнес Онлайн.

«Совсем недавно цифровое кредитование с единственной встречей в офисе для подписания документов было для нас прорывом. Объемы заявок на кредиты уже тогда резко возросли. По предварительным данным за три квартала объем кредитования малого бизнеса в Тюмени вырос в 2 раза. Но сегодня мы говорим о еще более значительном шаге – полностью дистанционном кредитовании бизнеса. Для предпринимателей возможность общаться с банком не покидая рабочего места, получать средства буквально за несколько кликов особенно важна. Люди бизнеса ценят свое время. И цель цифровизации процесса кредитования именно в максимальном удобстве, технологичности и простоте», – отмечает Дмитрий Бойко, директор по малому бизнесу Урало-сибирского макрорегиона Райффайзенбанка.

Планы по дальнейшему развитию

На данный момент в Тюмени доступно подписание кредитных договоров онлайн для ИП, в ближайших планах - курьерская доставка для ИП и для юридических лиц.

Райффайзенбанк активно развивает дистанционные каналы продаж и обслуживания клиентов из малого бизнеса. С начала года в интернет-банке для малого бизнеса появилась бесплатная онлайн-бухгалтерия, интеграция с другими популярными сервисами бухгалтерии, возможность выставлять счета контрагентам прямо из интернет- и мобильного банка, сервис по проверке надежности контрагентов «Светофор», возможность подачи заявления на кредит и загрузки документов и многое другое.

Изучить личный кабинет и получить кредит онлайн предприниматели могут уже сейчас, зарегистрировавшись в онлайн-банке Райффайзен Бизнес Онлайн.