2019-11-14T21:38:55+03:00
Общество

В Тюменской области восстановят баланс воспроизводства и выбытия лесов

Это станет возможным благодаря реализации национального проекта «Экология»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области восстановят баланс воспроизводства и выбытия лесовВ Тюменской области восстановят баланс воспроизводства и выбытия лесовФото: pixabay.com
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Семь тысяч гектаров составляет площадь лесовосстановления и лесоразведения: объём соответствует плановым показателям регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, сейчас в лесничества завершаются работы по приёмке лесовосстановительных мероприятий. Кроме того, показатель лесовосстановления и лесоразведения достигнут на арендованной территории. Мероприятия по сохранению лесов выполнены на площади 3,1 тысяч гектаров.

Целевой показатель регионального проекта «Сохранение лесов» - это отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. Этот показатель перевыполнен и составляет 76% при плане 64,4%. Как отметил начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов Олега Турнаева, это достаточно высокий показатель для региона. По его словам, среднее значение отношения лесовосстановления и лесоразведения к площади сплошных рубок и погибших лесных насаждений за последние 10 лет составляет порядка 54%.

- С этого года показатель увеличен в связи с реализацией регионального проекта «Сохранение лесов», который является частью национального проекта «Экология». К 2024 году благодаря увеличению площадей лесовосстановления и лесоразведения будет восстановлен баланс воспроизводства и выбытия лесов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что В 2020 году объем лесовосстановления и лесоразведения в Тюменской области увеличится и составит 7,6 тысяч гектаров, процент соотношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубки и погибших лесных растений составит 73%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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