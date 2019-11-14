2019-11-14T21:25:04+03:00
Экономика

«Точка кипения-Тюмень» получила глобус для захвата мировых рынков

Здесь реализуются инициативы в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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«Точка кипения-Тюмень» получила глобус для захвата мировых рынков«Точка кипения-Тюмень» получила глобус для захвата мировых рынков
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Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития на прошлой неделе вручил награды «Точкам кипения», которые показали лучшие результаты на конкурсе «Осенний навигатор-2019». Тюменская «Точка кипения» одержала победу в номинации «Масштаб» за проведение всероссийской акции «ИТ-диктант». Из рук Дмитрия Николаевича награду (глобус для захвата мировых рынков) получила директор департамента информатизации Тюменской области, лидер тюменской «Точки» Мария Рудзевич.

По её словам, добиться такого масштаба и результата позволила совместная работа.

- Как инициаторам акции, приятно, что нас поддержали в достижении главной цели – привлечь внимание граждан и общественности к вопросам цифровой грамотности. Благодаря ИТ-диктанту проверить свои цифровые навыки и знания смогли жители как Тюменской области, так и других 82 регионов нашей страны. Я уверена, что полученные результаты каждый из регионов использует для проведения мероприятий по повышению уровня цифровой грамотности в рамках национальной программы «Цифровая экономика», - отметила Мария Рудзевич.

По инициативе «Точки кипения – Тюмень» в сентябре 2019 года через сеть точек по всей России к участию во всероссийской акции «ИТ-диктант» было привлечено более 48 тысяч человек.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», «Точка кипения – Тюмень» открылась по инициативе департамента информатизации Тюменской области в конце марта 2019 года. Здесь реализуются инициативы в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»: «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность». За это время в пространстве проведено и организовано уже более 250 мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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